«Гарик назвал собаку Брюс»: Мусагалиев рассказал, чем занимался Харламов после развода с Асмус

Юморист развелся с актрисой в прошлом году.

Шоумен Азамат Мусагалиев в «Ошуительном хоу» рассказал, чем занимался юморист Гарик Харламов, когда был какое-то время одинок после развода с актрисой Кристиной Асмус.

«Гарик назвал свою собаку Брюс, потому что, когда он был одинок, эта собака оказалась реально всемогущ». Азамат Мусагалиев

Гарик Харламов шутку друга по достоинству оценил.

«Какой ты хороший. Мне хочется пригласить тебя в ресторан», — заметил Гарик Харламов.

Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов развелся со своей женой Кристиной Асмус. У пары есть совместный ребенок. Вскоре шоумен закрутил роман со звездой «Гусара» актрисой Катериной Ковальчук.

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