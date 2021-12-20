«Должны быть у каждой!»: Асмус после совета Хромченко появилась на публике в джинсах – хите сезона

Кристина Асмус представила публике свой новый аутфит на каждый день, составленный в соответствии с последними тенденциями.

Экс-жена Гарика Харламова облачилась в джинсы-трубы из классического денима, скомплектовав их с белоснежным джемпером и кедами в тон.

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Эвелина Хромченко ранее советовала присмотреться именно к таким брюкам. Они, по мнению ведущей «Модного приговора», подходят дамам самых разных фигур и вписываются практически в любые образы, легко сочетаясь с различными элементами гардероба.

«У женщины должны быть вот такие джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — говорила Хромченко.

Стилист также высказывалась о белых оттенках, считая их супермодными. К тому же, убеждена фэшн-эксперт, эти тона всегда выделяют человека из толпы и освежают внешность.

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