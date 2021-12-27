Звезда сериала «Семейка» Борис Дергачев: «Я задумывался о том, чтобы стать отцом»

10 января в 19:00 на канале СТС стартует новый комедийный сериал «Семейка», в котором главные роли исполнили Борис Дергачев, Ольга Дибцева, Вадим Демчог и Татьяна Орлова.

В каждой серии Сергей и Надя Нестеровы (Борис Дергачев, Ольга Дибцева) обсуждают с психологом (Вадим Демчог) проблемы большой семьи: кризис среднего возраста, манипуляции бабушки Тамары (Татьяна Орлова), подростковые дилеммы дочерей Кати (Мария Корнеева) и Василисы (Карина Хисматулина), гиперактивность сына Миши (Алексей Родионов). Но главное, ради чего они приходят к специалисту, — это спасти 17-летний брак.

В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro поговорили с Борисом Дергачевым о проекте, психологах и семейной жизни.

— В сериале СТС «Семейка» ваш герой с супругой обращаются к психологу, чтобы избежать развода. А вы когда-нибудь решали проблемы таким образом?

— Никогда. Думаю, что такие разговоры у меня обычно с друзьями происходят. У меня сейчас все более-менее в порядке, и я стараюсь сам справляться с проблемами. Но это не значит, что все должны придерживаться такого принципа. Ведь кому-то реально нужна помощь. Да и кто знает, может, и мне когда-нибудь понадобится.

— Как считаете, сейчас люди чаще записываются на прием к психологу?

— Думаю, с возрастом появляется такая потребность. Мне кажется, все же в 17 люди реже обращаются к психологу. А вот ближе к 30 и до 40 — вот в этом промежутке появляется больше ответственности, больше проблем, с которыми нелегко справляться.

— В сериале СТС, кажется, вы перешли из лагеря «холостых парней» к семейным героям. Как вам перемена статуса?

— Я, вообще-то, уже был по ту сторону — семейным парнем. Поверьте, я могу играть и отца, и творца (улыбается). Но мне кажется, что это первая работа, где у моего героя такие взрослые дети. В моем случае все шло от органики и черт, подсмотренных в течение моей, возможно, недолгой, но тридцатилетней жизни (улыбается). И мне нравится, что Сергей веселый человек, живущий с азартом и решающий вопросы с помощью юмора. Это мне близко.

— Как считаете, сейчас изменилась роль отца в жизни ребенка?

— Я сам отцом не являюсь, но мне кажется, что никто не знает, как правильно. Все даже самые умные и опытные люди в какой-то момент стояли перед выбором и не знали, что и как делать. Я думаю, что ответ на этот вопрос смогу узнать со временем, потому что со стороны ребенка я был, а со стороны отца еще нет.

Конечно, задумывался о том, чтобы попробовать себя на той стороне. Это же нормальное желание — продолжение рода. Время покажет, какой отец из меня получится (улыбается).

— Скоро Новый год. Представим, что вы отправляете желание в космос. Куда бы хотелось отправиться, чтобы поработать?

— В Америке, где никогда не был. Это не значит, что я хочу получить «Оскар» или какое-то голливудское признание. Просто снялся бы в Нью-Йорке, в тех местах, где проходили романтические комедии конца девяностых или двухтысячных. Там особенная киноатмосфера, и это завораживает.

— Сейчас есть ощущение, что хочется взять новые высоты, развития в чем-то?

— Просто хочется развиваться, вкладывать в себя, семью, друзей, свою жизнь, потому что наша жизнь — это не только работа. Да, есть такая популярная фраза: «Найди себе работу по душе и ни дня не будешь работать». Но это чепуха. Надо уметь и работать, и отдыхать.

Бывает, хочется просто лечь на диван и ничего не делать. Например, я на два дня отменил все свои дела, которых, оказывается, было огромное количество, и просто лежал, потому что простудился. А потом в Сочи меня ждала площадка, где я должен был быть в тонусе. Так что нужно уметь распределяться. И я пытаюсь сделать так, чтобы мое развитие было не только в финансовом плане, но и духовном.

Вот картинами заинтересовался, пытаюсь научиться достойно рисовать. У моей девушки мама художник. Так вот, когда моя девушка показывает маме мои картины, та улыбается: «Ну хорошая картинка…» (смеется). Меня это не останавливает, потому что этот процесс доставляет удовольствие.

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