«Да пошел ты!»: Гузеева бодро послала Нагиева подальше, играя роль проводницы в новогоднем проекте

Артисты когда-то крутили роман, о чем не постеснялись вспомнить в праздничном проекте.

62-летняя Лариса Гузеева и 54-летний Дмитрий Нагиев состояли в отношениях около 35 лет назад, об этом они однажды рассказали на одном из телевизионных шоу. На момент знакомства со звездой ТВ Дмитрий учился на втором курсе театрального института.

Свой роман с актером, который не был еще популярен, ведущая «Давай поженимся!» называла не иначе как «интрижка». При этом артист уточнял, что бросила его именно она.

В силу специфики профессии судьба периодически сводит экс-влюбленных. А на Новый год это стало практически традицией. Уже третий год подряд они вместе появляются в праздничных телевизионных проектах и вскользь говорят о своем общем прошлом.

На сей раз Первый канал покажет звездный дуэт в новогодней кинофантазии «Как дядя Дима в чудо поверил». По сюжету Дмитрий Нагиев просыпается в поезде, видит Ларису Гузееву в костюме проводницы, бросается к ней, а та настаивает: она не старая знакомая, с которой был роман, а Фира Павловна, почетный работник. После короткой перепалки ведущая-проводница просто посылает знаменитость: «Да пошел ты!»

Промороликом о приключениях Димы Лариса Гузева поделилась в личном блоге.

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