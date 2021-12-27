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Леди из высшего общества: Инна Михайлова в роскошной шубе предстала в свете с мужем и дочками

Звездная семья посетила премьеру шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Леди из высшего общества: Инна Михайлова в роскошной шубе предстала в свете с мужем и дочками
Стас и Инна Михайловы. Фото: Globallookpress.com

Москва встретила премьеру ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». На первом представлении поспешили побывать многочисленные звезды.

Стас и Инна Михайловы. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Не сделал исключения и Стас Михайлов, который пришел на музыкальное представление со своей женой Инной и дочками Иванной и Марией.

Стас и Инна Михайловы с дочками. Фото: instagram.com/inamikhaylova/

Возлюбленная музыканта Инна блистала перед публикой в роскошной натуральной шубе, которая была весьма кстати на ледовой арене.

«Новогоднее волшебство. Великолепные Татьяна Навка и Петр Чернышев в новом шоу на льду «Лебединое озеро». Новая интерпретация погружает и завораживает. Стас и детки в восторге! Спасибо, Татьяна Навка! Love you!

P.S. Надежда Пескова заслуживает отдельных громких аплодисментов», — написала про представление Инна Михайлова в личном блоге.

Отметим, что Надя Пескова выступила в проекте Татьяны Навки наряду со взрослыми артистами.

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"Лебединое озеро"Инна МихайловаЛедовое шоу "Лебединое озеро"Стас Михайловшубашубы