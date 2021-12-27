«Понимаете, кто в доме хозяйка?»: дочь Навки в костюме черного лебедя дала интервью вперед мамы

Татьяна Навка выступила с премьерой своего музыкального спектакля на льду «Лебединое озеро». В нем по традиции приняла участие она сама, а также младшая дочь Надя Пескова.

В личном блоге олимпийская чемпионка показала видео, как ее наследница в костюме черного лебедя с уверенным видом дает интервью журналистам. Как оказалось, наследница фигуристки успела это сделать вперед матери.

«Теперь вы понимаете, кто в доме хозяйка? Вот так вот мама не успела моргнуть, а дочь уже интервью вовсю раздает», — улыбнулась Татьяна Навка.

Отметим, что Татьяна Навка не раз подчеркивала, что не заставляет свою дочь заниматься спортом. Фигурное катание — это выбор Нади. Если она в дальнейшем решит пойти другим путем, ее звездная мама возражать не станет.

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