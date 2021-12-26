«Самый главный критик в диком восторге»: Татьяна Навка прокомментировала реакцию мужа на ее шоу «Лебединое озеро»

Дмитрий Песков был в числе зрителей шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», в котором также была занята дочь пары Надежда Пескова.

Девочка вместе со звездной мамой выходила на лед. Татьяна Навка в микроблоге дала понять, что для нее было очень важно, как оценит шоу ее супруг Дмитрий Песков.

Его реакцией прославленная фигуристка осталась очень довольна. В микроблоге она разместила совместное с мужем и дочкой Надеждой фото, под которым поведала, что же сказал Дмитрий Песков, посмотрев шоу.

«Моя самая большая радость и счастье этой премьеры. Мой самый главный критик был в диком восторге и сказал, что он мной гордится! Из уст моего любимого мужа услышать слова, что он даже не мог себе представить, что из «Лебединого озера» можно сделать такой интересный, зрелищный, супердинамичный и невероятно красивый спектакль! Безумно приятно и очень важно для меня это слышать», — написала Татьяна Навка в микроблоге.

Подписчики Татьяны Навки, побывавшие на ее шоу, заявили, что солидарны с оценкой ее супруга Дмитрия Пескова.

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