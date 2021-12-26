«Вася очень ждал премьеру»: Мария Кожевникова с сыном насладились новым спектаклем Татьяны Навки

Актриса рассказала, что после предыдущего шоу наследник несколько раз перечитывал сказку «Аленький цветочек».

Исполнительница главной роли в фильме «Батальонъ» Мария Кожевникова сводила сына Васю на премьеру ледового спектакля «Лебединое озеро».

Знаменитость запечатлелась с наследником после шоу, а получившееся фото опубликовала на личной странице в Instagram.

Кожевникова призналась, что им с сыном понравилась новая постановка Татьяны Навки. Мария пришла на шоу в клетчатом платье и кардигане дымчатого цвета. А на голове актрисы красовался берет с таким же принтом, что был и на платье.

«Сходили на «Лебединое озеро». Невероятно красивая история с чувственной музыкой, масштабными декорациями и сложной поставкой, где фигуристы не только на льду, но и в воздухе», – отметила Кожевникова.

«Вася очень ждал премьеру, так как после «Аленького цветочка» на льду мы зачитали эту сказку до дыр и наше любимое имя стало Настенька», – призналась Мария.

Напомним, ранее Филипп Киркоров вместе с дочерью и сыном посетили шоу Татьяны Навки. Алла-Виктория и Мартин Киркоровы выбрали для ледового представления дутые пуховики.

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