«У Леры истерика»: Валерия встретилась с дочкой Пригожина, которая вернулась из США

Певица была удивлена, когда у своей мамы дома увидела Елизавету Пригожину.

Валерия уже давно счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Супруги вместе посещают светские мероприятия. Продюсер во всем поддерживает возлюбленную. Он даже детей артистки воспринимает как родных.

К слову, у самого Пригожина также есть дети от прошлых отношений. Сын Дмитрий и дочка Даная были рождены в первом браке, а Елизавета — во втором. К слову, Валерия общается с ними и даже дружит с бывшей избранника Лейлой Фаттаховой.

В последнее время Валерия то и дело ездила на съемки и выступала. Она едва находила время на отдых. Но накануне артистка провела время с внучкой Селин. А теперь она приехала к маме с Пригожиным, где их ждал сюрприз. Их США вернулась наследница продюсера Елизавета. У певицы буквально округлились глаза от удивления. Они сразу обнялись.

«Эффект неожиданности. У Леры истерика. Пришли в гости к маме, а тут такой сюрприз. Лиза вернулась в Москву на Новый год!» — похвастался Иосиф.

Поклонники восхитились трогательной сценкой. Валерия тепло общается с наследницей мужа. Обычно они видятся в ресторанах. «Иосифа в ступор поставили, но папа справился», «Как Иосиф похудел, обалдеть», «Как приятно видеть вас счастливыми», «Это лучший подарок», «Очень приятно на вас смотреть! Замечательная семья», «Валерия, вот это эмоция! Иосиф шоке», — прокомментировали пост подписчики.

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