Женственно и стильно: Валерия в фатиновой юбке и белых сапожках появилась на новогодних съемках

Марк Тишман был очарован тем, как выглядит артистка.

Валерия является популярной певицей. Она выступает на сцене с юных лет. Артистка в будущем году отметит 54-летие. Она продолжает удивлять публику. Валерия следит за фигурой, поэтому часто носит наряды, которы подчеркивают ее стройные ноги.

Примечательно, что она не боится экспериментировать с образами. А так как в декабре проходит много съемок и концертов, каждый раз звезда предстает в новом наряде.

Если накануне Валерия покрасовалась в дубленке на прогулке, то теперь она приехала на съемки шоу, где стала членом жюри. При этом певица порадовала своим появлением Марка Тишмана.

На этот раз на сцену она вышла в фатиновой юбке и белом свитере с широким воротником. Уютный образ дополни белые сапожки с широким голенищем. Артистка спела свой новый хит «Океаны».

Тишман любовался коллегой и подпевал ей. Поклонники тоже восхитились тем, как выглядит артистка. Валерия скрыла изъяны фигуры. Уютный зимний образ пришелся многим по вкусу. «Ну просто красотка», «Какой классный наряд», «Очень уютный наряд», «Юбочка легкая и свитер — идеально», «У вас чудесный наряд», «Нежная наша», «Словно вам 20 лет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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