«Чудо чудное»: Валерия в трикотажном мини-платье покормила маленькую внучку с ложечки

Певица и ее муж Иосиф Пригожин съездили в гости, чтобы провести время с малышкой Селин.

Валерия в этом году неустанно работает. Она много гастролировала, а также участвовала в съемках шоу. Примечательно, что певица свободное время посвящает семьей. У нее есть дочка Анна, а также сыновья: Артемий и Арсений.

Младший наследник артистки уже подарил ей внучку. У Арсения и его жены Лианы родилась малышка Селин. Несмотря на свою занятость, звезда часто нянчится с крохой.

В декабре у Валерии почти не было времени на отдых. Она давала концерты и ездила на новогодние съемки. Но 25 декабря певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным приехала в гости к сыну.

Они понянчились с внучкой. Сначала супруги по-очереди поиграли с ней и устроили фотосессию у нарядной елки. девочка была в колготках и белом платье. А потом артистка стала кормить Селин с ложечки.

Оказалось, они привезли с собой развивающие кубики. Игрушки так понравились девочки, что она и за обедом с ними не расставалась. Валерия была в черном трикотажном платье с принтом на рукавах. Она заботливо кормила малышку. Потом девочка успела посидеть за ноутбуком.

«Еще года нет, а она уже вся в делах, папина помощница уже работать торопиться. Чудо чудное», — отметил Пригожин. «Сладость моя», — заявила Валерия.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Селин похожа на бабушку. «Такая большая девочка, за компьютером уже», «Копия Арсений», «Она так похожа на бабушку», «Йося, гены не обманешь!», «Умненькие глазки», «Безумно красивая», «В вашей семье все работать любят», — прокомментировали пост подписчики.

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