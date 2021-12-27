«Сказала, что меня Господь не хотел!»: Кравченко много обижала собственная мать, но она смогла простить ее

Уже в подростковом возрасте звезда «Сватов» узнала, что ее папа — на самом деле отчим.

Актриса Татьяна Кравченко пережила непростое детство и нередко обижалась на своих родителей. Однако ей удалось простить их за все нанесенные обиды и сохранить веселый нрав, который так ярко проявляется в ее творчестве.

В подростковом возрасте она неожиданно узнала, что ее папа — на самом деле отчим, а родилась она у мамы от нелюбимого любовника — ее начальника, который не захотел даже взглянуть на нее.

Мать Татьяны Кравченко в свои 22 года чувствовала себя соблазненной и брошенной, поэтому не могла сохранить теплых чувств к любовнику, хоть и жалела его. Вскоре он умер от рака. И однажды упрекнула дочь в собственной обиде, когда та уже выросла и сама стала мамой.

«Мама сказала, что меня Господь не хотел! Знаешь, как мне обидно было? Ах, не хотел? Ну и гудбай!» — рассказала Кравченко.

Она несколько лет не общалась с мамой, но пересилила себя и пошла с ней на контакт благодаря дочке Ане, которая уговорила помириться с ней. Также Эмилия Яковлевна умудрилась высказать дочке, что она никудышная актриса и даже она могла бы играть лучше. Татьяна Кравченко проглотила и эту обиду.

Звезда «Сватов» смогла простить и своего отчима, которому после того, как узнала всю правду о своем рождении, наговорила много обидных слов. Она извинилась и призналась: «Эдик был очень хорошим человеком». Да и к родному отцу она не питает злых чувств, разговаривая с ним мысленно.

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