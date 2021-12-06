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Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко перестала скрывать связь с известным артистом

Актриса Татьяна Кравченко много времени проводит в обществе Стаса Садальского.

Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко перестала скрывать связь с известным артистом
Татьяна Кравченко. Фото: instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko/

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко сейчас занята в антрепризных проектах.

В одном из спектаклей ее партнером стал известный артист и блогер Стас Садальский.

В последнее время актеров часто можно видеть вместе. Татьяна Кравченко часто публикует совместные снимки со Стасом Садальским в своем микроблоге, на которых демонстрирует свое явное расположение к нему.

Пара вместе ездит на гастроли со спектаклем, а в свободное от выступлений время ходит на прогулки и много общается.

Татьяна Кравченко и Стас Садальский много времени проводят вместе
Татьяна Кравченко и Стас Садальский много времени проводят вместе. Фото: instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko/

70-летний Стас Садальский, стоит отметить, стал выглядеть намного лучше. Он заметно помолодел, похудел и побрился налысо, что придает ему брутальности.

67-летняя Татьяна Кравченко в микроблоге поблагодарила Стаса Садальского за поддержку, которую он ей оказал после тяжелых утрат — смерти Нины Руслановой и Валерия Гаркалина. Она призналась, что Стас Садальский очень мудрый и теплый человек.

Стас Садальский поддерживал Татьяну Кравченко после тяжелых утрат
Стас Садальский поддерживал Татьяну Кравченко после тяжелых утрат. Фото: instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko/

«От уныния спасает театр, спасают репетиции и коллеги! Скажу конкретнее! Стас Садальский, чтобы я делала без твоих шуток на репетициях! За остротами твоими столько мудрости. Сегодня на репетиции «Гвоздь сезона» встретились и выговорились о наших общих утратах! И так светло и хорошо стало!» — делилась в микроблоге Татьяна Кравченко.

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«Сваты»Звездные отношенияпартнерысериал «Сваты»спектакльСтас СадальскийТатьяна Кравченко