«Он был очень разочарован»: почему отец Татьяны Кравченко не захотел ее видеть после рождения

В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказали о непростом детстве звезды «Сватов» Татьяны Кравченко. Она родилась от женатого мужчины, который не захотел даже взглянуть на нее после ее появления на свет. Долгое время звезда не могла простить отчима и мать за то, что они скрыли от нее правду.

Как рассказала мама Татьяны Кравченко Эмилия Яковлевна, она никогда не любила отца своей дочери Василия Токарева. Он был руководителем строительства шахты и на момент знакомства был женат, имел двоих детей. Ее заприметил во время демонстрации, когда та ехала в кузове грузовика. После этого стал заваливать ее различными поручениями, как-то зашел к ней в гости и соблазнил.

«Конечно, нельзя было ложиться со взрослым дядей чужим… И ровно через 9 месяцев она родилась», — рассказала мама Татьяны Кравченко.

Позже выяснилось, что у него рак желудка и дни его сочтены. Эмилия Яковлевна хотела принести дочь к нему больницу, чтобы он хоть раз смог увидеть и поцеловать ручку новорожденной, но он отказался.

«Это для меня было непонятно. Он мечтал о мальчике, думаю, он был очень разочарован», — рассказала мама Татьяны Кравченко.

По словам актрисы, ее реакция на правду от матери, которую она ей выдала в подростковом возрасте, была ужасной. Она наговорила отчиму много обидных слов, но потом поняла, что не права, и извинилась.

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