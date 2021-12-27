«Отказываются уходить с подиумов»: почему шубки-чебурашки – это выгодная покупка, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко считает, что такие наряды хорошо смотрятся на женщинах.

Эвелина Хромченко в рамках программы «Модный приговор» на Первом канале рассказала о трендовых шубках из искусственного меха, выделив шубки-чебурашки.

Стилист уверена, что покупка такого наряда на зиму — это хорошее вложение средств.

«Пальто-чебурашки очень перспективны по той причине, что они отказываются уходить с подиумов уже много сезонов подряд. Модницы влюбились в эту фактуру, которая очень напоминает что-то хорошо знакомое с детства, превращая любую женщину, которая надела такую шубу, в очень милое создание», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

На подиуме Первого канала модная шубка-чебурашка была представлена в трендовом сейчас ярко-оранжевом цвете.

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