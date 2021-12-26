Рекомендовала Хромченко: Кудрявцева в сапогах – хите этого сезона появилась с дочкой на публике

В этом сезоне очень актуальна обувь светлых тонов.

Эвелина Хромченко рекомендовала женщинам во время эфира «Модного приговора» на Первом канале присмотреться в этом сезоне к обуви светлых тонов. Это настоящий хит, кроме того, она визуально освежает и омолаживает образы, делает их немного торжественнее и наряднее.

Именно такие сапоги молочного оттенка выбрала Лера Кудрявцева, когда отправилась в развлекательный центр с дочкой Машей. Она сочетала модную обувь с пуловером в цвет, а также серыми джинсами.

Стоит остановиться и на модели сапог Леры Кудрявцевой, которую ранее выделял стилист Александр Рогов на своем модном YouTube-шоу Rogov live. Ведущий утверждает, что жокейские сапоги – это главный тренд в обувном мире.

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