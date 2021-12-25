«Если хотите быть максимально стройной»: какие джинсы посоветовала Хромченко в этом сезоне

Эвелина Хромченко в программе Первого канала «Модный приговор» посоветовала модные джинсы сезона – это простые прямые модели, но точно не узкие.
«Слово «скинни» переводится, как тощий, худой, худощавый. Давайте, пожалуйста, оставим супероблегающие, которые напоминают лосины именно астенически сложенным людям, всем остальным лучше выбирать прямые джинсы разной степени ширины. Когда ваш контур не виден, не понятно вас там внутри этого объема много или мало.
Поэтому, если вы хотите быть максимально стройной, выбирайте максимально широкие джинсы в сезоне», — сказала Эвелина Хромченко.
Стилист не советовала увлекаться джинсами с потертостями и аппликациями, поскольку далеко не все женщины умеют их правильно носить и находить с ними выгодные комбинации.
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