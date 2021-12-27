Новогодний total look: Собчак в лоснящейся шубе и мерцающем платье оттенка патины предстала в бутике

Ксения Собчак появилась в своем любимом бутике в роскошном образе: сверкающем платье в пайетках с разрезом оттенка патины, туфельках из замши в тон и лоснящейся шубке.

Фотографию в этом праздничном луке ведущая выставила в личный блог.

«Традиционный новогодний total look», — подписала она снимок.

Отметим, что все оттенки зеленого в этом году в тренде, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Ведущая «Модного приговора» также уверена, что они не скоро потеряют свою актуальность. Поэтому женщины могут смело инвестировать в одежду этого цвета, выбирая тон наиболее подходящий к их типу внешности.

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