«Нежная липа» и другие: Хромченко назвала самые актуальные оттенки зеленого

Этот цвет стал топовым весной 2021 года.

Весной 2021-го года зеленый цвет стал одним из самых актуальных, подчинив своему влиянию не только дам, следящих за трендами, но и самого Александра Васильева, историка моды.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале признался, что приобрел актуальную рубаху, следуя тренду. Именно в ней он пришел на передачу. Он также заметил, что и приглашенная на шоу «народный стилист» тоже облачилась в одежду модного цвета.

Эвелина Хромченко подчеркнула, что ее коллега и гостья шоу облачились в самые трендовые тона зеленого.

«Это «нежная липа». Крайне актуальны и более разбеленные ее варианты. И в противовес данному тону идет холодный вариант того же самого цвета — «нежная мята», которая будет рулить вашими умами и сердцами в этом сезоне», — прокомментировала стилист.

Также, по словам ведущей, в настоящий момент очень востребован цвет груши, однако он идет далеко не всем. Чтобы одежда в этом колоре не казалась мрачноватой Хромченко рекомендовала примерять у лица яркие аксессуары вроде неоновых шарфов.

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