Хорошая инвестиция: какой оттенок зеленого еще долго будет в моде, показала Хромченко

Несмотря на то что Институт цвета Pantone провозгласил главными оттенками 2021 года серый и желтый, модницы и модники всех мастей и наций с неменьшим воодушевлением кинулись в этом сезоне покупать и носить зеленую одежду.

Зеленые оттенки в тренде минимум год, однако до сих пор интерес к нему не ослабел. Но стоит ли сейчас инвестировать в гардероб этого цвета? На «Модном приговоре» заговорили на эту тему.

Александр Васильев заметил, что зеленый сейчас в ходу из-за моды на ислам, где этот тон в приоритете, а потому он не скоро сойдет на нет. Ведь Восток сейчас очень актуален, и тренд на него не собирается сдавать позиции.

А Эвелина Хромченко показала на примере образа, который представили на подиуме шоу, какой оттенок зеленого еще долго будет в обиходе.

«Слишком коммерчески успешен этот цвет! Думаю, мы еще долго будем его носить. Это инвестиция в долгую жизнь», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

Стоит отметить, что зеленый оттенок был представлен в брючном костюме героини проекта, но синий кляйновский цвет пальто сейчас тоже в моде. По словам Хромченко, он идет всем типам женщин всех возрастов. И мгновенно делает образ более ярким.

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