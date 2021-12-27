Будни молодой мамы: Нюша в расслабленном топе самого модного цвета, шортах и сланцах вышла с сыном на прогулку

Певица Нюша 14 декабря стала мамой во второй раз, родив сына. Роды прошли в Дубае, куда артистка перебралась с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой заблаговременно.

Она сразу сообщила поклонникам, что планирует произвести своего ребенка на свет в тепле, а также пожить с ним в Эмиратах первое время. По словам Нюши, она не представляет, что она будет делать с новорожденным в мороз. Отметим, что и Симбу певица родила в тепле — в Майами.

Сейчас Нюша наслаждается своим материнством в полной мере, уже выбираясь на прогулку с малышом.

В личном блоге она показала один из таких променадов. Звезда примерила расслабленный топ оверсайз самого модного цвета года — серого. Его, напомним, наряду с желтым, Институт Pantone назвал главным. Также Нюша облачилась в шорты и сланцы.

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