Светло и по-домашнему: Нюша показала свою квартиру в Дубае, куда перебралась с семьей

14 декабря певица Нюша рассказала поклонникам, что родила сына. В личном блоге она обнародовала фотографию с ним.
Звезда сообщила, что роды прошли хорошо и чувствует себя она отлично. И попросила не верить СМИ, которые пишут обратное. Нюша довольно быстро вернулась домой из клиники, а проживает сейчас артистка с мужем Игорем Сивовым и дочкой Симбой в Дубае.
Певица призналась, что не любит холод, поэтому с малышом предпочитает жить в тепле. А домой она вернется, когда малыш окрепнет.
В личном блоге Нюша засветила свое новое жилище, сняв на камеру, как ее супруг играет с дочкой. Обстановка оказался светлой, довольно сдержанной и по-домашнему уютной. В объектив также попала пожилая женщина, сидящая на диване. Судя по всему, Нюше есть кому помочь с малышом.
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