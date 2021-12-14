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Внешность обманчива: Нюша озвучила солидный вес и внушительный рост новорожденного сына

Звезда стала мамой во второй раз в Арабских Эмиратах.

Внешность обманчива: Нюша озвучила солидный вес и внушительный рост новорожденного сына
Нюша. Фото: Global look press

Певица Нюша озвучила метрики своего второго ребенка, которого родила в Дубае. Радостным известием певица поделилась с поклонниками в личном блоге, впервые обнародовав фото с новорожденным.

Как и многие звезды, артистка не стала полностью показывать лицо своего малыша, тем не менее почитатели Нюши были растроганы и этим снимком. Кроха выглядит таким трогательным с его малюсенькими ручками, пальчиками и кнопочкой-носиком.

Ребенок Нюши. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Как оказалось, сын у Нюши по меркам его возраста на самом деле не такой уж маленький, а настоящий богатырь! Как рассказали певица и ее муж Игорь Сивов, их младший наследник весит 3890 г, а его рост — 52 см.

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