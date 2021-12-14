Как и ожидалось – богатырь: Нюша впервые показала новорожденного сына

Также певица озвучила его метрики.

Нюша родила в Дубае сына, об этом стало известно 14 декабря. Мальчик родился один, хотя артистке многие пророчили двойню.

Тем не менее оказалось, живот у певицы был большим все-таки неспроста — малыш оказался крупным.

В личном блоге она впервые показала ребенка и озвучила его вес — 3890 г, папа же новорожденного назвал его рост — 52 см. Настоящий богатырь! На снимке Нюша не стала показывать своего малыша полностью, запечатлев его личико сбоку и трогательную маленькую ладошку.

Напомним, 31-летняя артистка состоит в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. В конце 2018-го у них родилась дочка Симба, в этом году ей исполнилось три года.

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