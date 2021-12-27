Дива в золотом: 62-летняя Надежда Кадышева в пышном платье с объемными гофрированными рукавами восхитила поклонников

Популярная певица-народница, 62-летняя Надежда Кадышева стала чаще радовать поклонников своими публикациями в микроблоге.

За последнее время звезда заметно преобразилась, немного трансформировала свой стиль и манеру одеваться. Каждое ее появление на публике выживает живой интерес.

На этот раз 62-летняя Надежда Кадышева предстала на фото в микроблоге в роскошном концертном платье.

Певица выбрала наряд по-королевски изящный. Платье в цвет золота с пышной юбкой и необычными, объемными и гофрированными рукавами, превратило Надежду Кадышеву в настоящую диву.

«Вот и началась последняя неделя перед Новым годом. Я хочу поблагодарить всех своих зрителей, аудиторию в «Инстаграм» за ваши теплые слова, за ваши комментарии и сообщения.

Я все сообщения читаю и благодарна каждому за ваше внимание к моему творчеству, нашему коллективу и театру. У меня самая добрая и лучшая аудитория. Я желаю вам легкой подготовки к Новому году. Счастья, здоровья и радости в вашей жизни!» — написала под фото Надежда Кадышева.

Поклонники тут же отозвались. Они поблагодарили Надежду Кадышеву за пожелания и назвали ее королевой и красавицей, от которой невозможно отвести глаз.

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