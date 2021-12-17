«Любуется каждый день»: преобразившая Кадышева похвасталась семейной идиллией

На днях Надежда Кадышева появилась на публике с новым имиджем. 62-летняя артистка сменила кудрявый парик на более лаконичную прическу. Фанаты «Золотого кольца» оценили ее преображение, а муж певицы Александр Костюк и вовсе не может налюбоваться на супругу.

«Я очень рада переменам, которые со мной произошли, счастлива просто. Муж Александр Григорьевич любуется на меня каждый день, с утра до вечера! Говорит: «Какая ты у меня хорошая!» — цитируют Кадышеву 7Дней.

Напомним, Надежда Кадышева и Александр Костюк вместе более 35 лет. Они вместе не только дома, но и на сцене. Ранее артистка признавалась, что муж поддерживает ее во всем. В семье у них настоящая идиллия.

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