С голливудской волной: 62-летняя Кадышева позировала в черном платье-трапеции с принтом в виде белых узоров

Сменившая имидж певица Надежда Кадышева продолжает удивлять поклонников нарядами.

Теперь она выбирает образы совершенно в иной, чем ранее, стилистике. От элементов народного не осталось и следа.

На официальной странице Надежды Кадышевой в Instagram появилось видео, на котором запечатлено, как певица приглашает поклонников на новогодний спектакль.

«Ждем вас на новогоднем музыкальном спектакле «Тепа», — говорит Надежда Кадышева в кадре. – Приходите, милости просим. Наш Тепа ждет вас на Елке с удовольствием, Он приготовил вам такую замечательную программу, будет столько сюрпризов, радости, Мамы, бабушки и дети будут счастливы! Впереди такой красивый, замечательный год, который принесет нам столько радости, счастья, веселья и мира на Земле. Ура!»

На видео Надежда Кадышева предстала в непривычном для поклонников образе. Вместо кудряшек на голове – голливудская волна. Легкий, плавный завиток кокетливо обрамляет ее лицо.

Вместо пышного наряда с оборками, воланами и подчеркивающее талию, платье-трапеция черного цвета с принтом в виде белых узоров. Дополняют образ плотные черные колготки.

Поклонники Надежды Кадышевой в восторге от ее преображения. Они утверждают, что 62-летняя певица заметно помолодела и выглядит, как девушка.

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