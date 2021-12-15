Мелкие кудри с начесом сменила затейливая укладка! 62-летняя Кадышева вплотную подошла к камере, щегольнув новым имиджем

В фееричном образе певица-народница вышла на сцену «Главного Новогоднего Концерта» в «Крокусе» и спела дуэтом с Глебом Матвейчуком.

62-летняя Надежда Кадышева лихо отплясывала на сцене «Главного Новогоднего Концерта» в «Крокусе» в компании с Глебом Матвейчуком. Певица-народница зажигательно пела с более молодым коллегой, демонстрируя свой яркий наряд. Артистка вплотную подошла к камерам, щегольнув обновленным имиджем.

Надежда Никитична отказалась от фирменной прически — мелких пышных кудрей с начесом, отдав предпочтение затейливой укладке. Свои белокурые локоны певица собрала в низкий пучок на затылке, оставив у лица кокетливые пряди.

Изюминкой концертного образа Кадышевой стало яркое малиновое платье с рукавами-буфами и юбкой-колоколом. Стройную талию похорошевшая за пандемию Надежда Никитична подчеркнула корсетом с кружевом и бисером. Лиф наряда также был украшен пайетками и аппликацией из блесток.

Певица-народница вплотную подошла к камерам, показав себя во всей красе, но вблизи. Кстати, многие поклонники подметили, что 62-летняя Надежда Кадышева заметно постройнела, а ее лицо стало более худощавым, овал приобрел четкость, подбородок заострился.

Ранее в СМИ долго муссировались слухи о том, что Надежда Никитична чувствует себя не лучшим образом.

Народная артистка России и правда некоторое время не давала концертов. Однако в октябре этого года она наконец вышла на сцену. А после своего выступления намекнула, что поставила концертный график на паузу из-за пандемии. Певица уточнила, что она действительно в течение полугода не выходила на сцену из-за усталости. Но сейчас с ней все в порядке.

«Ого! Былых позиций не сдает», «Выглядит отлично», «Все хорошо, и платьице, и фигурка! Вот только макияж уж слишком темный, глаза как будто запали и синячки видны», «А куда делись морщинки??», «Шикарный образ», «В таком платье затмит любую диву», — пишут фолловеры.

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