«Очень масштабный тренд»: Барановская украсила платье брошью – хитом этого сезона

В этом сезоне хитом среди украшений стали массивные броши в виде цветков. Об этом рассказал Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле». Он сам приобрел ее и советовал модницам купить такую. Вещь, к слову, весьма универсальная.

Она легко вписывается как в праздничные торжественные комплекты, так и в обыденные, а также деловые. Брошь-цветок красиво и стильно смотрится на платьях, жакетах и даже обычных свитерах, пуловерах.

Также крупные цветки носят современные модницы на чокерах. «Это очень масштабный тренд», — заверил Александр Рогов.

Юлия Барановская поддержала это модное направление, появившись на шоу Первого канала «Модный приговор» в белом лаконичном платье с поясом, украшенном белой же брошью.

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