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Очень актуально: Рогов показал аксессуар, который даже самую простую кофту делает стильной

Такая брошь есть в модном арсенале и у самого ведущего.

Очень актуально: Рогов показал аксессуар, который даже самую простую кофту делает стильной
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Стилист Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» показал супермодный аксессуар, который может даже унылый лук превратить в необычный и яркий. Этой стильной деталью оказалась большая брошь в виде цветка. Она при этом была достаточно легкой и мягкой.

Рогов показал трендовый аксессуар
Рогов показал трендовый аксессуар. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»/ youtube.com/channel/UCVKwYTfYOleisP5ghiIcwcg

«Такие массивные броши сейчас очень актуальны», — заверил ведущий.

Аксессуар стилист прикрепил на обычную толстовку, но модного изумрудного цвета. Ее Александр сочетал с необычными брюками с баской, которая неизменно формирует талию. Героиня проекта, облаченная в этот наряд, пришла в восторг от образа и призналась: «У меня трясутся ноги. Я другая, я необычная, я модная».

Рогов показал трендовый аксессуар
Рогов показал трендовый аксессуар. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»/ youtube.com/channel/UCVKwYTfYOleisP5ghiIcwcg

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