«Очень масштабный тренд»: какое украшение стало хитом этого сезона, показал Александр Рогов

Большие цветки из ткани и других мягких материалов все активнее завоевывают модные подиумы. Ранее о тренде на крупные цветочные броши рассказывал Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле».
Это украшение стилист прикрепил на вполне обыденный джемпер гостьи программы, но с интересными брюками с баской.
Теперь крупные цветки носят на чокере, поведал Александр Рогов на том же шоу.
«Чокер с цветком — это очень масштабный тренд в аксессуарах сейчас», — сказал ведущий.
Ожерелье Рогов предложил надеть героине с бархатным вечерним костюмом. Однако это не единственный вариант. Его можно смело включать в повседневные луки, как это было с брошью.
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