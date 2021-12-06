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«Очень масштабный тренд»: какое украшение стало хитом этого сезона, показал Александр Рогов

Его носят и с вечерними нарядами, и с обычными городскими луками.

«Очень масштабный тренд»: какое украшение стало хитом этого сезона, показал Александр Рогов
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Большие цветки из ткани и других мягких материалов все активнее завоевывают модные подиумы. Ранее о тренде на крупные цветочные броши рассказывал Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле».

Рогов показал трендовый аксессуар
Рогов показал трендовый аксессуар. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»/ youtube.com/channel/UCVKwYTfYOleisP5ghiIcwc

Это украшение стилист прикрепил на вполне обыденный джемпер гостьи программы, но с интересными брюками с баской.

Теперь крупные цветки носят на чокере, поведал Александр Рогов на том же шоу.

«Чокер с цветком — это очень масштабный тренд в аксессуарах сейчас», — сказал ведущий.

Ожерелье Рогов предложил надеть героине с бархатным вечерним костюмом. Однако это не единственный вариант. Его можно смело включать в повседневные луки, как это было с брошью.

Героиня шоу с модным чокером. Кадр из программы «Рогов в деле» / СТС

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