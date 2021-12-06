«Смотрите, какая классная!»: Рогов показал юбку, которая любые бедра делает аппетитнее

Сейчас такие модели актуальны и понравятся также тем, кто хочет спрятать небольшой животик.

Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле» выбрал для героини программы с фигурой «треугольник» (узкие бедра и широкие плечи) юбку, которая отлично подкорректирует пропорции.

Эта юбка за счет узла спереди и образовавшихся складочек любые бедра превращала в более аппетитные, ставя на них акцент. Кроме того, под защипленной тканью легко можно спрятать небольшой животик, если таковой имеется. Такие модели сейчас актуальны.

«Смотрите, какая классная юбка! С узлом в районе талии, поэтому все внимание будет приковано к нижней части образа. Здесь есть складки, драпировки, которые визуально увеличат объем бедер», — сказал Рогов.

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