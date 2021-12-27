С эффектом мерцания: Орбакайте пришла на ТВ в платье-хите этого сезона, которое подходит только стройным

Кристина Орбакайте снялась в новогоднем шоу Первого канала в серебристом платье с эффектом мерцания из сжатого материала.

Именно на такие модели советовала обратить внимание ведущая «Модного приговора» Эвелина Хромченко. Эти платья — хит сезона, как и металлический отблеск.

Ранее в похожем платье снялась также в новогоднем проекте София Ротару, которая тоже дополнительно выделила талию поясом и выбрала ткань с отливом.

Кроме того, Ксения Собчак появлялась в свете в платье из сжатого материала, но более узкой модели.

Отметим, что Эвелина Хромченко, рекомендуя такие платья, замечала, что они всегда дают дополнительный объем. А потому их стоит носить дамам стройным.

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