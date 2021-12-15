Когда объем не лишний: Собчак вышла в свет в платье-хите этого сезона, которое идет только стройным

В этом сезоне стали активно входить в тренд платья и другие наряды из сжатой ткани. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Однако ведущая предостерегала дам от фэшн-ошибок. Дело в том, что гофре неизменно создает объем, что не всегда хорошо сказывается на внешнем виде. Модницам с полнотой, к примеру, стоит осторожно экспериментировать с этим трендом.

Ксения Собчак имеет хрупкие грациозные формы, поэтому смело вышла в свет в женственном платье-жатке с воротником-стойкой. Его, к слову, Хромченко тоже советовала не всем.

Такой воротник зрительно укорачивает шею, поэтому рекомендован исключительно дамам со статью лебедя.

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