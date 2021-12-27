«Ей веришь просто беспрекословно»: Лера Кудрявцева высказалась об Алле Пугачевой в эфире «Суперстар. Возвращение»

Вышедший в суперфинал второго сезона шоу НТВ «Суперстар. Возвращение» певец Шура представил на суд жюри и публики хит «Опять метель».

После номера он признался, что ему было невероятно трудно решиться исполнять эту композицию, которую грандиозно спели две звезды Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте.

Член жюри проекта Лера Кудрявцева оценила смелость Шуры, заявив, что его версия хита «Опять метель» ее тронула.

«Песня настолько крутая и настолько ее круто исполнила Алла Борисовна с Кристиной… Я понимаю, почему Саша боится брать песни Пугачевой. Потому что, когда поет Пугачева, всегда у нее чувство такой наполненности и законченности. И ты ей веришь просто беспрекословно. И поэтому она и Пугачева. И конечно, перепевать ее песни очень сложно», — поддержала Лера Кудрявцева.

Певец Шура получил высокие оценки жюри за свое мастерство. И стал победителем шоу «Суперстар. Возвращение», разделив это звание с Виктором Салтыковым.

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