«Разве ему такую ерунду петь из четырех нот?»: Соседов разнес новую песню Преснякова на «Суперстар. Возвращение»

В минувшее воскресенье, 26 декабря, состоялся финал и суперфинал шоу НТВ «Суперстар. Возвращение».

Один из самых сильных участников проекта, певец Виктор Салтыков, исполнил новую песню Владимира Преснякова «Все нормально у хулигана».

Номером остался недоволен самый взыскательный член жюри Сергей Соседов. Он заявил, что Виктор Салтыков выбрал песню, не соответствующую ему по уровню мастерства.

«Витя такой классный артист, с таким голосом, с такой техникой. Разве ему такую ерунду петь из четырех нот, где петь нечего. И повторять одно и то же, — высказался Сергей Соседов. — Здесь петь нечего. Я тоже могу выступить с таким номером, если его подготовлю. Уверяю вас, если я это спою, публика будет ржать над этим. Для Вити это не репертуар, не материал. Эта песня мелодически не интересна. Это не твой уровень! У тебя шапка Мономаха. А это так, бижутерия».