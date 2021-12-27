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«Разве ему такую ерунду петь из четырех нот?»: Соседов разнес новую песню Преснякова на «Суперстар. Возвращение»

Трек Владимира Преснякова «Все нормально у хулигана» исполнил участник проекта Виктор Салтыков.

«Разве ему такую ерунду петь из четырех нот?»: Соседов разнес новую песню Преснякова на «Суперстар. Возвращение»
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

В минувшее воскресенье, 26 декабря, состоялся финал и суперфинал шоу НТВ «Суперстар. Возвращение».

Один из самых сильных участников проекта, певец Виктор Салтыков, исполнил новую песню Владимира Преснякова «Все нормально у хулигана».

Номером остался недоволен самый взыскательный член жюри Сергей Соседов. Он заявил, что Виктор Салтыков выбрал песню, не соответствующую ему по уровню мастерства.

Виктор Салтыков
Виктор Салтыков выслушал критику Сергея Соседова. Фото: кадр программы «Суперстар. Возвращение»

«Витя такой классный артист, с таким голосом, с такой техникой. Разве ему такую ерунду петь из четырех нот, где петь нечего. И повторять одно и то же, — высказался Сергей Соседов. — Здесь петь нечего. Я тоже могу выступить с таким номером, если его подготовлю. Уверяю вас, если я это спою, публика будет ржать над этим. Для Вити это не репертуар, не материал. Эта песня мелодически не интересна. Это не твой уровень! У тебя шапка Мономаха. А это так, бижутерия».

Сергей Соседов признался, что ждал от Виктора Салтыкова в финале нечто грандиозное, сложное вокально и актерски.

«Витя — артист другого уровня. И когда он спускается с высот в ерунду, это недостойно», — объяснил свою позицию Сергей Соседов.

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«Суперстар! Возвращение»Виктор СалтыковВладимир ПресняковКанал НТВСергей Соседов