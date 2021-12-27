«Специально для Симбуси»: Нюша устроила для дочери сказочное рождественское утро

Совсем недавно Нюша стала мамой во второй раз. Сына артистка родила в Дубае. Именно там певица с семьей решила провести зиму. В своем инстаграме Нюша показала, как подготовила дочь к Новому году, устроив ей сказочное рождественское утро.

«Специально для Симбуси мы устроили такое магическое утро. Она и конфетки Санта-Клаусу с ночи выложила. P.S. Конечно, Новый год тоже будем отмечать. Попросили Деда Мороза снять видео, что в этому году его заменяет Санта», — написала Нюша.

Напомним, имя новорожденного сына Нюша и ее муж-бизнесмен Игорь Сивов пока не озвучили. Фанаты артистки в предвкушении и подозревают, что и мальчика певица назовет необычным именем, как и дочку.

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