Вся семья на одном фото: Нюша в пижаме запечатлелась с мужем, дочкой и крохотным сыном у елки

Певица отпраздновала католическое Рождество в Дубае. Она призналась, что рождение сына стало для нее главным подарочком.

Нюша является популярной исполнительницей. Она с юных лет стала выступать на сцене. Поклонники наблюдали за тем, как певица взрослела. Несколько лет назад она вышла замуж за Игоря Сивова. Тайная свадьба прошла на Мальдивах.

А потом у них родилась дочка Серафима-Симба. В этом году артистка много выступала, но летом объявила, что снова беременна. И вот уже несколько месяцев звезда находится в Дубае.

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14 декабря Нюша родила сына. Имя мальчика она пока хранит в тайне. Примечательно, что певица на следующий день после родов была дома. Иногда она показывает, как Симба гуляет с братиком. Даже мама приехала, чтобы помочь артистке с детьми.

25 декабря супруги решили отпраздновать Католическое Рождество. Они облачились в пижамы и разложили у елки подарки. На трогательных фото то звезда держит на руках сына, то ее муж. А вот дочка певица обрадовалась подаркам.

На одном из кадров на пледе лежит сын Нюши и дрыгает ножками в комбинезончике. Лицо малыша родители пока скрывают.

«Merry Christmas, а главный подарочек на последнем фото», — написала она.

Поклонники одарили пару комплиментами. Многие заявили, что хотят знать, как назвали мальчика, так как у певицы необычные предпочтения в этом плане. «Нюша такая нежная», «Какие же вы прекрасные», «Пупсик похож на кукольного. С наступающим», «Идеальная семья!», «Симба такая милая кроха», — прокомментировали пост подписчики.

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