Радостное прибавление в семье! Певица Нюша стала мамой во второй раз

Во вторник, 14 декабря, стало известно о том, что певица Нюша родила второго ребенка. О новой беременности звезда объявила в июле 2021 года, и вот на свет появился мальчик.

Имя ребенка родители пока не раскрыли, пишет Super.ru. Ранее артистка пообещала назвать второго малыша так же оригинально, как и первого.

Напомним, 31-летняя певица состоит в браке с общественным деятелем Игорем Сивовым. В конце 2018-го у них родилась дочь Симба, в этом году ей исполняется 3 года.

Несмотря на то что музыкальную карьеру и роль молодой мамы совмещать не так-то просто, Нюша решила не останавливаться на одном ребенке. Во время второй беременности она не раз дразнила поклонников, наряжаясь в смелые платья с округлившимся животом.

Teleprogramma.pro поздравляет певицу с прибавлением в семействе и желает здоровья матери и ребенку!

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