Симба рада братику: Нюша запечатлелась с крохотным сыном на руках, мужем и дочкой

Анна Шурочкина, более известная как Нюша в одном из интервью призналась, что всегда ставила семью на первое место. Раньше она была более закрытой, то теперь делится новостями.

Со своим мужем Игорем Сивовым певица счастлива в браке четыре года. У них подрастает дочка Симба. Влюбленные живут в загородном доме, но много путешествуют. В этом году в их семье произошло пополнение.

Последние месяцы Нюша находится в Дубае. Она не прятала свой округлившийся живот. И 14 декабря певица родила сына. Имя крохи пара решила оставить тайной. Однако Сивов показал палату, в котором произошло радостное событие.

А уже на следующий день молодую маму выписали вместе с малышом. Артистка опубликовала кадры, сделанные в роддоме. На них она сидит в постели и держит новорожденного, облаченного в шапочку с ушками. Звезду обнимал муж, а дочка радостно улыбалась. По всей видимости, Симба тепло отнеслась к братику.

«All I want for Christmas is… Спасибо всем за поздравления и поддержку! Люблю», — написала певица.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что муж Нюши показал другое фото. Он запечатлел сына уже дома в белой шапочке и коконе.

«Кстати, руки вспомнили как пеленать за секунду», — отметил Игорь.

Напомним, что у мужа артистки есть двое сыновей от первого брака. Мальчики ладят с сестрой и дружат с новой возлюбленной своего отца.

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