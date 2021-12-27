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«В доме прекрасно живу много лет»: Васильев показал немецкую виллу Вальдфриден в Зеленоградске

Как отметил историк моды, все фасадные и кровельные работы остались позади.

«В доме прекрасно живу много лет»: Васильев показал немецкую виллу Вальдфриден в Зеленоградске
Александр Васильев. Фото: Globallookpress.com

Историк моды Александр Васильев в Instagram показал свою знаменитую немецкую виллу Вальдфриден в Зеленоградске.

Вилла Александра Васильева
Вилла Александра Васильева. Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev/

«Наконец-то с успехом закончились фасадные и кровельные работы исторической немецкой виллы Вальдфриден в Зеленоградске. В этом прекрасном доме я живу счастливо уже много лет».

Александр Васильев

Как отметил Александр Васильев, все работы по реставрации исторического фасада, шпиля, башни, коньков и всей технической части штукатурных и строительных работ, окраски, к счастью, остались позади. Он выразил сердечную благодарность тем, кто помог ему вернуть зданию первозданный вид.

Вилла Александра Васильева
Вилла Александра Васильева. Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev/

Напомним, что историк моды всегда с радостью приезжает в Калининградскую область на отдых. Александр Васильев проводит экскурсии по замку.

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Тэги

Александр ВасильевВилла ВальдфриденГерманияЗеленоградскКалининградская область