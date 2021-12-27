«В доме прекрасно живу много лет»: Васильев показал немецкую виллу Вальдфриден в Зеленоградске

Как отметил историк моды, все фасадные и кровельные работы остались позади.

Историк моды Александр Васильев в Instagram показал свою знаменитую немецкую виллу Вальдфриден в Зеленоградске.

«Наконец-то с успехом закончились фасадные и кровельные работы исторической немецкой виллы Вальдфриден в Зеленоградске. В этом прекрасном доме я живу счастливо уже много лет». Александр Васильев

Как отметил Александр Васильев, все работы по реставрации исторического фасада, шпиля, башни, коньков и всей технической части штукатурных и строительных работ, окраски, к счастью, остались позади. Он выразил сердечную благодарность тем, кто помог ему вернуть зданию первозданный вид.

Напомним, что историк моды всегда с радостью приезжает в Калининградскую область на отдых. Александр Васильев проводит экскурсии по замку.

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