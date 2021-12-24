Модный цвет и открытая спина: Юлия Барановская в платье оттенка фуксии закружилась в танце с Александром Васильевым

Телеведущая в перерыве между съемками успела повеселиться и продемонстрировать хореографические способности.

Экс-возлюбленная спортсмена Андрея Аршавина — Юлия Барановская — разместила на личной странице в Instagram свежие кадры со съемок программы «Модный приговор».

Знаменитость вместе с коллегой и историком моды Александром Васильевым станцевала прямо в студии Первого канала под песню «Вернисаж».

Барановская появилась на съемках в платье модного оттенка этого года — цвета фуксии. Юлия выбрала наряд с открытой спиной и рукавами-буфами. Ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» подчеркнула стройную фигуру при помощи облегающего платья.

А разрез на спине Барановская эффектно продемонстрировала благодаря высоко собранным волосам.

Партнер по танцам Юлии был одет не менее нарядно. Александр Васильев закружил коллегу в вальсе в пиджаке сливочно-васильковых тонов с растительным принтом. Также историк моды предпочел брюки графитного цвета.

«Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем с Александром Васильевым. Вот так проходят съемки «Модного приговора», — отметила Барановская.

Напомним, ранее Юлия Барановская в шубке из искусственного белого меха показала возмужавшего сына. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина поддержала тренд на изделия из экомеха.

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