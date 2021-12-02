«Катаюсь очень плохо, но все равно люблю»: Юлия Пересильд появилась на открытии ГУМ-катка

Актриса доставила дочерям удовольствие покататься в первый день зимы на коньках.

Исполнительница главной роли в фильме «Вызов. Время первых» Юлия Пересильд опубликовала на личной странице в Instagram кадры с главного катка страны. Примечательно, что артистка плохо катается на коньках, но очень любит это занятие.

Юлия вместе с детьми в одинаковых куртках красно-белых оттенков запечатлелась на ГУМ-катке.

Юлия обнимала довольных наследников. Дочери Юлии Пересильд в белоснежных жилетках с румяными щечками улыбались во весь рот.

«С первым днем зимы. Ура! Пусть зима будет снежной и солнечной! Ну а чем заняться в выходные — это уже традиция, с момента открытия катка почти каждое воскресенье бежим туда! На коньках катаюсь очень плохо, но все равно люблю», — призналась Юлия.

«Ну что? Здравствуй, зимушка-зима! К Новому году уже готовитесь? Какие идеи праздника?» — поинтересовалась Юлия у своих поклонников.

Напомним, ранее Юлия Пересильд вспомнила о советах своей бабушки. Артистка отметила, что наставления близкой родственницы поменяли ее отношение к жизни.

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