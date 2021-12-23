Бесподобное исполнение: Анна Кошмал прекрасно спела в сериале «Сваты-7»

Украинская звезда поет в седьмой части картины.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась новая песня в исполнении Анны Кошмал, которая прозвучала в сериале. Украинская звезда, надо признать, прекрасно поет. При этом главные герои картины по сюжету остались не в восторге от выхода на сцену Женечки Ковалевой.

«Новая песня в «Сватах-7» от Анны Кошмал. Как вам?» Фанаты сериала

«Хочется уже посмотреть фильм целиком, а не кусками», «Анечка прекрасно поет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сериал «Сваты-7» уже показывают на украинском канале «1+1». В России начнут показывать картину 27 декабря на канале «Россия 1».

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