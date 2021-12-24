«Немного закулисья из солнечной Грузии»: Анна Кошмал раскрыла некоторые секреты «Сватов-7»

Как отметила актриса, она и сама в эти дни смотрит сериал, как впервые.

Звезда «Сватов» украинская актриса Анна Кошмал в Instagram поделилась некоторыми интересными деталями со съемок сериала. Она опубликовала кадры со съемочной площадки, которые были сделаны в Грузии.

«Как же я радуюсь выходу нового сезона. Съемки семи серий из девяти были сняты в 2017 году. Сама смотрю, как впервые. Немного закулисья из солнечной Грузии. Третья серия. Те, кто уже видел, делитесь впечатлениями от первых серий». Анна Кошмал

«Как всегда на высшем уровне», «Выросла на вашем сериале. Смотрю с теплотой и счастьем», «Господи, спасибо вам большое за такую потрясающую работу. Мне каждый день во снах снился седьмой сезон. Когда начала смотреть, просто слезы счастья прокатились. Я вас обожаю, это лучший сериал на свете!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на Украине уже показывают седьмых «Сватов». В России премьера состоится 27 декабря на канале «Россия 1».

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