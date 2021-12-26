Анна Заворотнюк вслед за Викторией Лопыревой выбрала туфли Mach & Mach стоимостью под 100 тысяч рублей

Модель скомбинировала их с пиджаком и брюками прямого кроя.

Среди последних публикаций личного микроблога дочери Анастасии Заворотнюк появилась фотография в костюме модного оттенка и туфлях Золушки. Примечательно, что ранее в похожих туфлях выходила модель Виктория Лопырева.

Заворотнюк поговорила об изменениях в ее модных предпочтениях. Раньше Анна была пацанкой и не любила розовый цвет в одежде. А каблукам знаменитость предпочитала удобную обувь для езды на скейтборде.

«В детстве так не любила розовый цвет. Мне кажется, это было как-то модно, что ли. Не любить розовый. По крайней мере, в моем классе. Девчонки все были пацанками, слушали альтернативу и катались на скейтах. Сейчас же все поменялось, на скейте больше не катаюсь, да и розовый люблю. Он освежает», – призналась Анна.

Однако в последнее время Заворотнюк не отказывается от женственной обуви. Недавно модель похвасталась «туфлями Золушки» в черной расцветке.

Такие же туфли, но в серебристом цвете уже демонстрировала Виктория Лопырева. Обувь стоит под 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк приготовила экзотическое угощение с семенами чиа и малиновым джемом.

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