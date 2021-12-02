Анна Заворотнюк приготовила экзотическое печенье с семенами чиа и малиновым джемом

Модель использовала несколько видов муки и кокосовый урбеч для выпечки.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – испекла печенье с экзотическими ингредиентами. Рецепт десерта знаменитость разместила в своем микроблоге.

Анна взяла 30 граммов кокосового урбеча, 135 граммов банана, 100 граммов миндальной муки, 120 граммов рисовой муки, 30 граммов кукурузной муки, две столовых ложки воды, половину чайной ложки разрыхлителя, щепотку соли и соды, а также чайную ложку лимонного сока.

Для приготовления суфле Анне понадобились 40 граммов аквафабы, пять граммов лимонного сока и щепотку соли, два грамма агар-агара, 25 граммов воды, 50 граммов сиропа топинамбура.

Для джема Заворотнюк приобрела 100 граммов малины и две столовых ложки чиа. А для глазури – 70 граммов шоколада.

«Для малиновой начинки соединить 100 граммов малины и пару столовых ложек семян чиа и оставить на час», – посоветовала Анна.

Затем Заворотнюк размяла банан и смешала его с остальными ингредиентами. Тесто, по словам Анны, будет липковатым. Поэтому знаменитость порекомендовала разрезать его с помощью формочки через пакет. А выпекать стоит при 180 градусах десять минут.

Для суфле Анна взбила аквафабу или воду, оставшуюся после нута, до устойчивой пены. А затем к этому добавить лимонный сок и щепотку соли.

«Соединить агар-агар, воду и сироп топинамбура и довести до кипения, постоянно помешивая. Проварить на медленном огне одну-две минуты и тонкой струйкой вливать в аквафабу, постоянно работая миксером. Получится глянцевая плотная меренга», – добавила Заворотнюк.

Далее Анна переложила суфле в кондитерский мешок и выдавила его на печенье. На второе печенье Заворотнюк нанесла малиновый джем, соединила обе половники. И потом модель убрала печенье в морозилку на один час. Анна растопила шоколад и покрыла им печенье.

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