По последним трендам: Заворотнюк после советов Хромченко появилась в Будапеште в модном пуховике цвета экрю

Анна Заворотнюк поддержала тренд на оттенок экрю, облачившись в модный дутый пуховик в этом цвете. В тон к куртке дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк подобрала брюки и сумочку. В таком виде она отправилась на променад по Будапешту.

В личном блоге Анна Заворотнюк рассказала, что остаток этого года и следующий год решила посвятить путешествиям.

«Как только будет выдаваться возможность, сразу берем билеты и улетаем, соскучилась я по этим впечатлениям с начала пандемии. А теперь, когда понятно, что эта зараза с нами надолго, пора уже приспособиться к ней. И жить не за, а вопреки», — написала модель в Instagram.

Отметим, что о тоне экрю, который превалировал в прогулочном образе Анны Заворотнюк, ранее высказывалась Эвелина Хромченко.

Она заметила, что нынешний сезон этот тон очень приветствует, но предостерегла дам от желания сочетать в одном комплекте разные оттенки белого.

В этом случае более чистый тон будет довлеть над тем, что имеет примеси, показывать его не в лучшем свете — грязновато.

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