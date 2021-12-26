Воскресные развлечения: Орбакайте запечатлела, как ее сын от Преснякова играет с младшей сестрой в гостиной

Музыкант и артист Никита Пресняков провел это воскресенье, 26 декабря, вместе с женой Аленой Красновой в гостях дома у мамы Кристины Орбакайте.
Певица показала на видео в сторис, как развлекались ее дети в гостиной. Никита Пресняков и его младшая сестренка Клавдия Земцова играли в «Твистер».
Брат и сестра соревновались между собой в гибкости и ловкости, жена Никиты Алена Краснова давала им задания. А Кристина Орбакайте, судя по всему, была в группе поддержки. К обоим игрокам она относится с одинаковой любовью и нежностью.
«Клава! Левая нога — на красный. Никита, правая нога — на желтый», — слышен за кадром голос Алены Красновой.
Брат и сестра послушно выполняют задания, стараясь не упасть с коврика. Как оказалось, соперники были достойны друг друга.
«Ничья. Никто не свалился!» — подвела итог игры Алена Краснова.
Кристина Орбакайте искренне порадовалась за своих наследников, не ударивших в грязь лицом.
«Боже, — воскликнула она. -Молодцы!»
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.