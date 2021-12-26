«Самый брутальный пятачок»: Дарья Пынзарь нежно прижалась к мужу на съемочной площадке «Дома-2»

Супружеская пара Дарья и Сергей Пынзарь много времени проводят в месте, где началась их любовь.

Бывшие участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь сейчас много времени проводят в том месте, где они много лет назад встретили и полюбили друг друга.

Супруги вместе трудятся на проекте в качестве его ведущих.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась невероятно атмосферным снимком, на котором она и Сергей запечатлены вдвоем на «Поляне» «Дома-2».

Предновогодняя «Поляна» утопает в снегу и радует своим белым великолепием.

«Самый брутальный пятачок на свете», — подписала кадр с мужем Дарья Пынзарь.

На снимке она прильнула к мужу и тает в его объятиях. Семейная фотография транслирует любовь и нежность, которые Дарья и Сергей Пынзарь проносят через годы совместной жизни.

В мае 2022 года исполнится уже двенадцать лет со дня их свадьбы. У Дарьи и Сергея Пынзарь подрастают двое сыновей Тема и Давид.

Супруги за время брака ни разу не дали поводов для пересудов о проблемах в семье. Дарья Пынзарь всегда подчеркивает, что они с Сергеем не просто муж и жена, а еще и самые близкие друзья. Пара старается не разлучаться и всегда все делать вместе.

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